Técnico do Vasco rejeita jogadores sem espaço em troca por Dedé

RIO - O técnico Paulo Autuori deixou claro nesta sexta-feira não estar satisfeito com as propostas feitas por rivais para tirar Dedé de São Januário. O Vasco quer não apenas dinheiro, mas também jogadores para ter um elenco digno de cumprir papel de destaque no Campeonato Brasileiro. Mas Corinthians e Cruzeiro, times mais agudos na concorrência, ofereceram apenas atletas que não agradam ao clube cruzmaltino.

"O Dedé é um jogador top. Então queremos jogadores que realmente possam contribuir. O Corinthians faz um trabalho excepcional, parabéns. Mas ninguém vai mandar para cima do Vasco jogadores de quem quer se livrar", rebateu o técnico Paulo Autuori. "O atleta não pode ser bom só dentro de campo. Tem que ter estofo para segurar a onda porque a pressão vem forte", alertou.

Além disso, Autuori acredita na promessa dos dirigentes de que a partir de julho a situação vai se aliviar, inclusive com a manutenção dos salários em dia. "Ficou combinado que não vamos conviver com isso (atrasos salariais) a partir de julho. É fundamental. Quero apenas pequenos sinais de melhora. Vamos contratar bons jogadores. A prioridade são nomes de peso e importantes", disse Autuori.

Durante a semana, o diretor de futebol René Simões disse que esses dois últimos jogos da Taça Rio serviriam para avaliar jogadores e pensar em dispensas e renovações. Nomes que poucas chances tiveram com o atual técnico vão ganhar uma oportunidade contra o Quissamã, como Elsinho, Luan, Dakson e Thiaguinho. O jogo é neste sábado, às 16h, em São Januário, o penúltimo antes da despedida do Campeonato Carioca.