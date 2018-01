Técnico do Vasco sai em defesa de Edmundo O técnico do Vasco, Mauro Galvão, saiu nesta terça-feira em defesa do atacante Edmundo. Ele criticou parte da impresa que comparou o desempenho da equipe com e sem o jogador no Campeonato Brasileiro. Na última partida, o time vascaíno empatou com o Paraná, por 3 a 3, demonstrando muita garra e determinação, ao contrário de outros jogos, quando contou com a presença do atleta. "Ninguém pode garantir que, com o Edmundo, a gente não teria uma atuação melhor contra o Paraná", disse Mauro Galvão. Nesta terça, o treinador já começou a trabalhar com a possibilidade de perder o meia Beto e o atacante Régis Pitbull para a partida contra o Internacional, domingo. O primeiro está com o tornozelo inchado enquanto o segundo sente dores musculares.