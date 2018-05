Técnico do Wolverhampton é cobrado por poupar atletas O técnico do Wolverhampton, Mick McCarthy, terá de dar explicações sobre o time que escalou na derrota por 3 a 0 para o Manchester United, na terça-feira. A Premier Legue - que comanda o Campeonato Inglês - pediu que o treinador justifique a formação, com dez jogadores reservas.