Técnico dos Estados Unidos assume a culpa por derrota O técnico dos Estados Unidos, Bruce Arena, assumiu a responsabilidade pela goleada sofrida por sua seleção diante da Alemanha, nesta quarta-feira, em Dortmund. A derrota por 4 a 1 foi a pior da carreira de Arena à frente da seleção norte-americana. "Sabíamos que foi um erro agendar a partida ser contar com o time completo, principalmente quando a Alemanha tinha de mostrar serviço", explicou Arena em entrevista concedida nesta quinta-feira. Permitiu-se até o uso de auto-ironia: "No dia seguinte é fácil ter as respostas certas". Sem contar com vários titulares, como Claudio Reyna, Landon Donovan, DaMarcus Beasley, Brian McBride e Eddie Pope, contundidos ou que não foram liberados por seus clubes europeus, Arena foi forçado a escalar praticamente um "time B", e pagou o preço pela escolha. "Assumo a responsabilidade. Perdemos e merecemos perder. Tínhamos apenas dois ou três titulares, os demais querem um lugar no elenco, mas não estavam preparados para um jogo dessa magnitude", justificou. O técnico disse que está perto de fechar o grupo de 23 jogadores, e a decisão final deve sair depois do amistoso contra a Jamaica, no dia 11 de abril, na Carolina do Norte. Em 2002, antes da Copa, os Estados Unidos foram derrotados por 4 a 2 pela Alemanha em amistoso antes da Copa. No Mundial, o duelo entre as duas seleções foi pelas quartas-de-final, com vitória alemã por 1 a 0.