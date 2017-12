Técnico dos EUA corta lateral lesionado da Copa do Mundo Com uma lesão no joelho direito, o lateral-esquerdo Cory Gibbs, 26, foi cortado pelo técnico Bruce Arena da seleção dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, que será disputada entre os dias 9 de junho e 9 de julho. O defensor será substituído por Gregg Berhalter, do Energie Cottbus (Alemanha). Gibbs, que recentemente acertou sua transferência para o Charlton, se machucou na derrota por 1 a 0 para Marrocos, em amistoso disputado na última terça. Segundo os médicos do selecionado norte-americano, ele precisa ficar parado por várias semanas, impossibilitando sua presença no Mundial. "Com certeza estamos tristes por Cory. Sabemos que ele tinha muita vontade de participar de seu primeiro Mundial", disse Arena. "Em relação a Gregg (Berhalter), temos sorte de ter uma persona com grande experiência e que vai disputar sua segunda Copa. Ele irá contribuir muito com a equipe", completou. Já o meia Claudio Reyna já está quase recuperado de uma contusão no tendão do pé. O capitão da equipe, no entanto, não poderá participar do amistoso diante da Venezuela, nesta sexta-feira, em Cleveland. Ele também deverá ficar de fora do confronto com a Letônia, no domingo. No Grupo E da Copa do Mundo, os Estados Unidos farão a sua estréia na competição contra a República Tcheca, no dia 12 de junho, em Gelsenkirchen. Os outros membros da chave são Itália e Gana.