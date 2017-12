Técnico dos EUA diz que seu time jogou melhor que a Itália Bruce Arena, técnico dos Estados Unidos mostrou-se orgulhoso pela atuação de sua equipe no empate por 1 a 1, neste sábado, contra a Itália, em Kaiserslautern. "Fomos melhores que os italianos. Fizemos um excelente primeiro tempo. Minha seleção fez um trabalho fantástico", exaltou o treinador norte-americano. Com a primeira etapa encerrada com uma expulsão para cada lado, os Estados Unidos ficaram com menos um jogador logo no início do segundo tempo, quando o zagueiro Pope levou um cartão vermelho. Com isso o time norte-americano jogou praticamente toda a etapa final da partida com nove jogadores em campo. Mas Arena não culpou a arbitragem pelas expulsões. "Foram justas", afirmou. Aliás, o atacante McBride - agredido por De Rossi no lance de expulsão do italiano - após a partida levou três pontos abaixo do olho direito. "Estou contente com nosso desempenho e bastante otimista para a partida contra Gana (na próxima quinta-feira, em Nuremberg). Acreditamos na possibilidade de nos classificar para as oitavas-de-final", concluiu o otimista treinador.