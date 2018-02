Técnico Dunga fica irritado com lentidão do trio ofensivo A fraca atuação da seleção brasileira na vitória sobre Gana, por 1 a 0, deixou o técnico Dunga irritado, principalmente pela lentidão demonstrada pelo meio-campo, que teve Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho. O treinador, que utilizou a camisa da campanha do Brasil para a Copa de 2014, queria mais velocidade em campo. "Tivemos uma equipe bem montada, um homem a mais em parte do jogo e um gol de vantagem. Faltou tocar mais a bola", reclamou. "No jogo, demos oportunidade para a maioria dos convocados. Com isso, conseguimos observar a postura dos jogadores para ter uma base do que fazer na Copa América", contou Dunga, que voltará a campo no próximo dia 31 de maio, para amistoso contra a Inglaterra, no Estádio Wembley. Ronaldinho Gaúcho, que não teve o mesmo desempenho do duelo contra o Chile, reclamou do cansaço. "Saímos felizes e satisfeitos com o resultado. Fizemos dois jogos muito próximos, o que exige muita força." De olho numa vaga à Copa América, que começa em julho, o goleiro Júlio César gostou de sua atuação, já que foi um dos mais acionados em campo. "Quando se trabalha bastante é muito bom. Quero estar no grupo que vai à Venezuela. Se for como titular, melhor ainda." Além do duelo contra a Inglaterra, o Brasil deve realizar mais um amistoso antes da Copa América. A partida deve acontecer entre os dias 5 e 6 de junho, contra um adversário que ainda será definido - provavelmente o México.