Técnico e jogo-treino animam o Palmeiras Técnico novo, ânimo redobrado dos jogadores. Cada vez que uma equipe troca de treinador é grande a expectativa dos reservas de recuperar espaço no time titular ? e no Palmeiras não é diferente. Nesta segunda-feira, o que prometia ser jogo-treino enfadonho entre os reservas da equipe principal e os jogadores do Palmeiras B acabou em acirrada disputa na Academia de Futebol. No final, os reservas venceram por 2 a 1, gols de Thiago Gentil e Rafael Marques. Bruno Cazarine descontou para o time B. ?É uma coisa que pretendo estabelecer por aqui: fazer um jogo treino às segundas-feiras para quem não atuou ou, se não houver adversário, um coletivo?, avisou o técnico Estevam Soares. ?Acho que é preciso atenção redobrada com esses jogadores que não são titulares para que estejam bem quando precisarmos?, explicou. ?Também é uma característica minha tentar aproveitar jogadores das categorias de base desde a época em que eu trabalhava no Guarani. Aqui no Palmeiras não será diferente.? Um dos mais empolgados era o atacante Thiago Gentil, que voltou recentemente da Arábia. ?Claro que todo mundo fica motivado. Quando chega um técnico novo tudo volta à estaca zero?, afirma o atacante, que tem esperança de ocupar a vaga de Vágner Love, caso o artilheiro do time se transfira para o futebol russo. Segundo Thiago, todos tentam mostrar trabalho e ganhar a confiança do novo treinador. ?Até porque o Estevam tem conversado com a gente e repete vai jogar quem estiver melhor.? Estevam diz que, mesmo quem não está em campo, será prestigiado e observado. É o caso do meia Pedrinho. O treinador garante que vai esperar a recuperação e, atendendo orientação dos preparadores físicos, não terá pressa de vê-lo na rotina de treinos. Uma pista para quem estiver na briga por vaga: Estevam quer time mais cadenciado, que saiba valorizar a posse de bola e que procure com paciência encontrar espaços para atacar o adversário.