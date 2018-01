Técnico é preso por atentado ao pudor O técnico Orlando Bianchini, de 57 anos, foi preso em flagrante pela polícia de São Carlos, na noite de quinta-feira, acusado de atentado violento ao pudor. Ele foi encontrado em seu carro com o menor D.C., de 17 anos e que, segundo informações da família, tem problemas mentais. Orlando Bianchini foi autuado na delegacia de São Carlos, mas não pode ficar detido na cidade, pois os presos não o queriam na cela em razão do crime que cometeu. O acusado foi transferido para a Cadeia de Descalvado, cidade próxima à São Carlos, onde ficará preso para responder o processo, já que o crime é inafiançável. Previsto no Artigo 214 do Código Penal, o treinador poderá pegar de dois a sete anos de reclusão pelo crime. Orlando Bianchini dirigiu times de Norte à Sul do Brasil como Náutico-PE, Caxias-RS, Pelotas-RS, Internacional-RS, Sãocarlense, Novorizontino, Taquaritinga e o Nacional-AM. No clube amazonense, no ano passado, ele foi acusado de assédio por um goleiro reserva do clube, o que resultou em sua demissão. Este ano, trabalhou em dois clubes do interior de São Paulo. Dirigiu o Osasco e o Batatais, respectivamente no Campeonato Paulista das Séries A3 e B1, terceira e quarta divisões estaduais.