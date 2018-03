Técnico é processado por usar drogas A Justiça da Alemanha volta a atormentar Christoph Daum. Um tribunal de Koblenz, no Oeste do país, abrirá nesta quarta-feira processo contra o ex-treinador do Bayer Leverkusen por posse e uso de drogas. O atual técnico do Besiktas, da Turquia, teve a carreira truncada em outubro do ano passado, quando deu positivo exame antidoping a que se submeteu, apontando vestígios de cocaína. A denúncia contra Daum foi apresentada pelo promotor Erich Jung, com base em investigações que comandou nos últimos meses. Além do treinador, mais quatro pessoas podem ir a julgamento, se o processo for levado adiante pelo juiz local. O grupo é acusado de consumir e distribuir a droga. Daum, 47 anos, era um dos principais treinadores da Alemanha e assumiria a seleção a partir de julho. Mas caiu em desgraça quando foi acusado de ser viciado em cocaína. Na época, fez questão de passar por antidoping e contestou o resultado positivo. Só no final de 2000, admitiu a dependência da droga. A primeira conseqüência foi a dispensa do Bayer Leverkusen. Logo em seguida, a Federação Alemã de Futebol informou que não estava mais interessada em seu trabalho. Depois de alguns meses de afastamento, Daum voltou à ativa para dirigir o Besiktas. Agora, há possibilidade de ser despedido novamente. Técnico é processado por uso de drogas