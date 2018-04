Técnico e três jogadores perdem treino do Cruzeiro Após dois dias de folga, os jogadores do Cruzeiro voltaram a treinar na manhã desta terça-feira na Toca da Raposa II. O elenco começou a semana com uma atividade física, mas sem as presenças do técnico Adilson Batista, do goleiro Fábio e dos volantes Marquinhos Paraná e Henrique, que ficaram presos em Curitiba por causa das chuvas e não conseguiram voltar a tempo para Belo Horizonte.