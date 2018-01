Técnico Edinho está de volta ao Vitória A diretoria do Vitória confirmou nesta quarta-feira a contratação do técnico Edinho para substituir Joel Santana, que foi demitido devido à campanha irregular do time no Campeonato Brasileiro. "Ele tem todas as características que eu gosto num treinador, personalidade forte e foi um grande jogador, um dos maiores zagueiros do mundo", disse o presidente do clube baiano, Paulo Carneiro. Edinho retorna ao Vitória após yer dirigido a equipe baiana em 1996. "A gente ganhou um pouco mais de experiência nesse tempo todo e espero dar a minha contribuição ao time", disse o treinador, informando que dará continuidade ao projeto de renovação do elenco com a utilização dos jogadores formados nas categorias de base do clube.