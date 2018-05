Técnico elogia atuação de Alecsandro no Palmeiras: 'Ajudará'

O técnico Marcelo Oliveira elogiou o comportamento de Alecsandro após o centroavante marcar o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no último domingo. Assim, assegurou que o atacante, alvo de constante cobrança dos torcedores, será importante para o Palmeiras em 2016.

"Ele teve dificuldades no começo do jogo por causa da marcação adversária. Gostei muito da atuação dele, não teve um primeiro tempo brilhante tecnicamente, mas foi muito tático. Ele trabalhou muito e serviu os jogadores. No segundo tempo, o Palmeiras mandou mais e ficou mais no ataque, o que possibilitou ele jogar mais. Tenho certeza de que nos ajudará muito", disse.

Para Marcelo, o Palmeiras enfrentou dificuldades para superar o Botafogo, principalmente em função da qualidade do adversário. Além disso, o treinador destacou que os seus jogadores também sofreram com o desgaste físico do início da temporada.

"Jogamos contra um time bem organizado e com uma bola parada forte, pois tem jogadores altos. Um time muito competitivo, mas nós fomos competitivos também, assim como exige o futebol atual. Eles começaram o trabalho bem antes de nós, então estão muito adiante. Se eu falasse isso após um resultado negativo, poderia soar como desculpa. Mas alguns jogadores tiveram cãibras e tiveram de sair. Eu até tive de esperar algumas alterações táticas porque eu sabia que em algum momento aconteceria isso", comentou.

Porém, Marcelo reconheceu que o Palmeiras, escalado com os volantes Thiago Santos e Arouca, não conseguiu controlar o jogo como ele imaginava, apostando muitos nos chutões para chegar ao campo de ataque. "A gente saiu jogando mais, mas não foi o ideal. O Palmeiras apertava o Botafogo, que tinha de dar chutes longos, assim como nós quando tentávamos sair. Temos de levar assim... Se der para sair jogando, nós sairemos. Se não der, temos de fazer a bola longa", afirmou.

Após a estreia vitoriosa, o Palmeiras volta a jogar no Paulistão na próxima quinta-feira, quando vai receber o São Bento no Pacaembu.