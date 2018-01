Técnico elogia empenho da Portuguesa Luis Carlos Martins estreou no comando da Portuguesa com o pé direito, mantendo a tradição de que time que estréia técnico se dá bem. Mesmo acertando nas substituições, porque Alex Alves e Elder Granja entraram no segundo tempo e marcaram os gols da virada, o treinador elogiou o empenho e dedicação de todos os jogadores. "O que eu poderia fazer em dois dias de trabalho? Apenas conscientizar os jogadores de que eles precisavam dar o máximo. Ainda bem que tudo funcionou bem e, agora, vamos ter mais tempo para trabalhar." A virada sobre o União São João, por 2 a 1, significou a primeira vitória da Portuguesa dentro do Campeonato Paulista. A Lusa, agora, soma quatro pontos no Grupo 3 e seu próximo jogo será contra o Marília, quarta-feira, no Canindé. Pelo lado do União, muita decepção pela derrota, a segunda dentro de casa. Na estréia o time perdeu para o América, por 2 a 0. O técnico Arnaldo Lira vai tentar a reabilitação, quarta-feira, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.