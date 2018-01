Técnico elogia reforços da Portuguesa O técnico Flávio Lopes, contratado para o lugar de Jair Pereira, afastado por problemas de saúde, mostra-se satisfeito com as contratações anunciadas pela diretoria da Portuguesa. O clube contratou o volante Capitão, o goleiro Fabiano, o atacante Robson e o lateral-direito Luciano. Segundo o treinador, o elenco ainda necessita de um meia, um atacante e um zagueiro. O atacante Leandro, descartado do São Paulo pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, interessa. O diretor de futebol Jerônimo Gomes não esconde a vontade de ter o atacante de volta. O salário que Leandro ganha no São Paulo (R$ 60 mil) não é considerado alto pelos dirigentes da Portuguesa. Até porque não é certa a permanência do atacante Ricardo Oliveira no clube. Os dirigentes torcem para que surjam clubes interessados no jogador. A negociação do atacante é a saída para o clube arrecadar algum dinheiro. O técnico Flávio Lopes avisa que vai observar com muito interesse os jogos do time de juniores na Copa São Paulo. A equipe vai disputar o grupo M, com sede em Sorocaba, junto com Sorocaba, Mamoré e Criciúma.