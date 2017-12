Técnico espanhol deve ser enquadrado As polêmicas declarações do técnico da Espanha, Luis Aragonés, antes da partida entre a seleção local e a Inglaterra, serão contestadas pela Comissão Nacional Antiviolência responsável pela abertura de um processo disciplinar contra o treinador, informa neste sábado o diário esportivo As. Ele teria manifestado comportamento racista contra o francês Thierry Henry, a quem chamou de ?negro de merda?. O jornal adianta ainda que ele receberá severa punição da comissão, formada principalmente por integrantes do Conselho Superior de Esportes.