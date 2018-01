Técnico espera por Somália para confirmar o Bragantino O treinador do Bragantino, Marcelo Veiga, não gosta de suspense e já anunciou o time que entra em campo, domingo, contra o Santos no Morumbi, pelo segundo jogo das semifinais. Mesmo assim, ele ainda espera a resposta dos médicos do clube para saber se o volante Somália poderá jogar. O jogador sofreu uma luxação no tornozelo esquerdo após uma entrada violenta do zagueiro Adailton, no primeiro jogo, no Pacaembu, quando inclusive deixou o campo de maca e foi substituído. ?Ele ainda está em observação e faz tratamento intensivo no local?, explicou o fisioterapeuta Tiago Guazzelli, ainda mantendo a dúvida. Apesar do susto, Somália deve ser confirmado entre os titulares. Neizinho está de prontidão. Em relação ao restante do time, existe uma mudança confirmada na defesa e outra no meio-campo. Com a suspensão de Luis Henrique, que foi expulso, Thiago Vieira ganha a vaga, após ficar de fora dos últimos dois jogos por estar suspenso. O volante Moradei, suspenso com três cartões amarelos, vai ser substituído por Mário. Depois de folgar dois dias, domingo e segunda-feira, os jogadores treinaram terça e quarta-feira em dois períodos, sempre no Estádio Marcelo Stefani. O ritmo deve ser diminuído a partir desta quinta-feira, quando haverá um treinamento à tarde. Depois a delegação seguirá para a cidade de Atibaia, onde iniciará o regime de concentração. Após o empate sem gols no primeiro jogo, o Bragantino encara o Santos em busca de uma vitória simples para decidir o título estadual.