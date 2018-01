Técnico espera por Zé Roberto para definir esquema do Palmeiras

A escalação de Zé Roberto é a única dúvida de Marcelo Oliveira para definir o Palmeiras que enfrentará o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. Afastado do último jogo por problemas musculares, o jogador de 41 anos fez um treino leve na tarde desta sexta-feira. Sua presença será decidida após o treino deste sábado.

Zé Roberto é um jogador tão importante para o esquema tático que sua presença pode dar uma dica sobre a postura da equipe no clássico.

Se ele for escalado no meio, no lugar de Arouca (suspenso), a equipe vai adotar uma postura ofensiva – Zé e Robinho saem para o jogo. Por outro lado, se o veterano for escalado como lateral, o treinador pode montar um esquema mais cauteloso. Os volantes seriam Thiago Santos e Amaral, dois marcadores. Se Zé Roberto ficar fora da equipe, Egídio será escalado como lateral-esquerdo e Amaral deve ser o volante. A tendência conservadora seria mantida nesse caso.

A tendência é que o Palmeiras ataque, com Zé Roberto no meio, para tentar consolidar sua posição no G-4. “A escalação (do Zé) pode se dar pela estratégia que vamos usar”, despistou o treinador.