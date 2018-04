Técnico estreia e Oeste vence o Prudente fora de casa

Com o resultado, o Oeste chegou aos 14 pontos e entrou na zona de classificação às quartas de final, ocupando a sétima posição. O Prudente, por sua vez, estacionou nos cinco pontos e fica na penúltima colocação, seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

Jogando em casa e precisando da vitória, o Prudente começou tomando a iniciativa e partiu para cima do Oeste, mas quem marcou foi o time visitante. Aos 32 minutos, o meia Roger arrancou do meio-campo, costurou toda a defesa do time da casa e mandou para as redes, fazendo um lindo gol.

No segundo tempo, o Oeste chegou ao gol na base do contra-ataque, aos 10 minutos, e matou o jogo. Fábio Santos recebeu lançamento de Anselmo Ramon pela direita e bateu cruzado, de primeira, sem chances para o goleiro Márcio.

O Grêmio Prudente não encontrou forças para reagir e sofreu mais uma derrota, que poderia ser por um placar maior se o Oeste não tivesse perdido duas ou três chances reais para ampliar.

Os dos times voltam a campo no próximo sábado, pela décima rodada do Paulistão. O Prudente enfrenta o Corinthians, às 18h30, no Pacaembu, enquanto o Oeste joga contra o Linense, às 16 horas, em Itápolis.

PRUDENTE - 0 - Márcio; Rodrigo Arroz (Jadílson), Ednei e Nino; Ângelo, Alceu, Daniel, César e Bruno Ribeiro (Anderson Gomes); Francismar e Jandson (Maurício). Técnico - Roberval Davino.

OESTE - 2 - Fábio; Dedê, Paulo Miranda, Cris e Fernandinho; Márcio Passos, Adriano, Roger (Léo Salino) e Dionísio; Anselmo Ramon (Reinaldo) e Fábio Santos (Fábio Neves). Técnico - Luis Carlos Martins.

Gols - Roger, aos 32 minutos do primeiro tempo; Fábio Santos, aos 10 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Cris, Fábio, Francismar e Dionísio; Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza; Público - 774 pagantes; Renda - R$ 14.980,00; Local - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.

