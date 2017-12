Técnico estréia e retranca Juventude De técnico e esquema novos, o Juventude tenta sair do penúltimo lugar na classificação da Copa Sul-Minas, neste sábado, diante do Figueirense, em casa. Ricardo Gomes, ex-zagueiro da seleção brasileira, é o encarregado do comandar um time que sofreu seis derrotas e 11 gols em sete jogos na competição sob as ordens de Artur Neto. Sua primeira missão é arrumar a defesa. Para isso, vai escalar três volantes, dando chance ao jovem Dante, de 18 anos, revelado na Taça São Paulo de Futebol Júnior do ano passado pelo Capivariano (SP). O Figueirense vive um momento bem diferente. Vem de uma série de sete jogos sem perder e sonha com uma vaga entre os quatro finalistas. Está em nono, com 12 pontos, mas, vencendo, pode chegar a 15 e, dependendo de resultados paralelos, ingressar no bloco dos quatro melhores. O técnico Cabralzinho não contará com o atacante Sérgio Lobo, lesionado, e o volante Pires, suspenso. Os substitutos são Renato Martins e Simplício, respectivamente.