Técnico estréia na Matonense O técnico Vágner Benazzi será o grande destaque deste sábado, no único jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. A partida entre Matonense e Internacional, às 11 horas,em Matão, com transmissão ao vivo pela Rede Record, marcará a estréia do treinador no comando do time de Matão, décimo colocado, com apenas quatro pontos conquistados. "Tive um bom tempo para preparar o time e acredito em uma vitória da Matonense. Estou animado com o time, que é bastante compacto e forte", acredita Benazzi, conhecido como ?Rei do Acesso? graças aos nove que já conseguiu pelos Campeonatos Paulista e Brasileiro. Mas a Internacional, 8ª colocada, com seis pontos ganhos, também promoverá estréia. O zagueiro Jorge Luís, de 30 anos, que atuou em clubes como a Ponte Preta e Portuguesa Santista, chegou do São Raimundo-PA na sexta- feira e já foi escalado pelo técnico Leandro Campos.