Técnico exalta talentos do Santos na Copa São Paulo

SÃO PAULO - A conquista da Copa São Paulo de Futebol Junior pelo Santos, neste sábado, no Pacaembu, foi a terceira da história do clube e deixou o técnico Pepinho Macia com o sentimento de dever cumprido. Segundo ele, mais do que ser campeão, a equipe cumpriu também a missão de revelar talentos para o time profissional.

Com oito vitórias, 100% de aproveitamento e 29 gols marcados, o Santos fechou a campanha ao bater o Corinthians por 2 a 1 neste sábado. "Apesar de jovens, os jogadores são bem maduros. Revelar é fundamental, é o primeiro passo, mas revelar atletas vencedores é melhor ainda. Muito melhor você revelar um jogador que tenha uma medalha no peito, que chega lá em cima com moral", disse o técnico após a conquista.

Para Pepinho, filho do ídolo santista Pepe, a disciplina tática e a preparação física do elenco foram fundamentais para dar conta da dura sequência da campanha de oito jogos em um intervalo de pouco mais de três semanas. Os destaques foram os atacantes Stefano Yuri e Diego Cardoso, artilheiros do torneio com nove gols, o volante Lucas Otávio e o zagueiro Paulo Ricardo.