Técnico exalta virada do Barça e celebra final 'intensa'

Josep Guardiola não escondeu a felicidade após a vitória do Barcelona sobre o Estudiantes na prorrogação da decisão do Mundial de Clubes, em Abu Dabi. O técnico exaltou a reação do time espanhol no segundo tempo e celebrou o final "intenso" da partida.

"No intervalo do jogo, disse a eles que deveriam jogar mais forte, porque estávamos muito devagar até então. Uma final como essa merecia uma disputa mais brigada", declarou o treinador, que ficou satisfeito com a resposta dos seus atletas no segundo tempo. "Foi muito intenso", completou.

O ritmo lento do Barcelona no primeiro tempo custou a desvantagem no placar. Boselli deixou o Estudiantes em vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, o Barcelona voltou melhor, criou boas chances de gol, mas não conseguia chegar ao empate.

"Sofremos bastante naquele momento do jogo. Eles se defendiam muito bem", lembrou o meia Xavi. O gol do Barcelona só saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada de Pedro que encobriu o goleiro Albil. "Aí aquele grande gol do Pedro mudou tudo", destacou o espanhol, que disse ter vivido uma noite "histórica" neste sábado.

O gol levou a decisão para a prorrogação. E, aos 5 minutos do etapa final do tempo extra, Messi completou cruzamento de Daniel Alves e escorou de peito a bola para o fundo das redes. O gol e a vitória garantiram ao Barcelona o sexto título do ano - o time catalão também venceu o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Europa.

"Quando você olha para trás na história você descobre que só nós conseguimos esse feito", comemorou Xavi, sobre as seis conquistas da sua equipe. "Vai ser muito difícil defender esses títulos", completou o meia, já pensando na atual temporada.