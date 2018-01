Técnico fala em instabilidade de time em formação do Palmeiras

Com a função de tentar justificar a nova derrota no Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira dreconheceu que a atuação no primeiro tempo foi abaixo da média do que o time vinha exibindo nas últimas rodadas na nova derrota do Palmeiras no campeonato. Na visão do treinador os erros apresentados pelo Palmeiras se devem a montagem do time durante o torneio.

"Lamentamos muito porque era a chance de virarmos terceiro colocado. O Brasileiro é difícil para todo mundo. Estamos acertando o time em algumas funções com o campeonato em andamento. Essa estabilidade que a gente busca eventualmente vai acontecer", disse Marcelo Oliveira. "Pesou muito a derrota em casa (na 16ª rodada, para o Atlético-PR)", justificou.

O técnico também aproveitou para falar sobre uma das esperanças do Palmeiras. O meia Cleiton Xavier, cuja condição física vinha sendo questioanda. Neste domingo, o jogador entrou no segundo tempo, mas acabou perdendo a bola que resultou no segundo gol do Cruzeiro.

"Ele vai ajudar muito como meia ou como segundo volante. Se falou no segundo gol que perdemos a bola, mas no primeiro também (se originou de uma bola perdida no meio de campo palmeirense)", disse Marcelo. O treinador palmeirense revelou também que irá avaliar se o jogador irá ser titular contra o Coritiba.