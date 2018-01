Técnico faz 1 jogo e deixa Barbarense O Mirassol, que tenta fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2, acertou com Ivo Secchi, o técnico estreante que realizou apenas um jogo pelo União Barbarense, na derrota para o Corinthians, por 2 a 1, quarta-feira, pelas quartas-de-final do Paulistão. "É mais um desafio para quem está começando a carreira", comentou o técnico, que só teve tempo de pegar suas coisas em Santa Bárbara d´Oeste e seguir para Mirassol. Sua estréia será sábado, em Franca, contra a Francana. Na Série A3, o Taubaté contratou Toninho Moura, ex-jogador e já bem experimentado como técnico do interior, para substituir a Lorival Santos que pediu demissão na terça-feira. Ele vai estrear contra o Palmeiras B, em São Paulo, também no sábado.