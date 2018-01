Técnico faz duas mudanças no Fortaleza O técnico Ferdinando Teixeira é a novidade do Fortaleza para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele substitui o catarinense Luís Carlos Cruz, demitido na quinta-feira (dia 03). Teixeira decidiu fazer duas mudanças na equipe, em relação ao time que vinha atuando. Wesley entra no lugar de Alyson e Sérgio assume a lateral-esquerda no lugar de Marcos Paulo. Este último deixa o time para cumprir suspensão automática já que foi expulso no jogo contra o Bahia, na estréia do time no campeonato. Duas vezes campeão com o Fortaleza, Ferdinando Teixeira estava no América de Natal (RN). Esta é a terceira vez que ele volta ao clube cearense. A equipe deve jogar com Jeffferson; Chiquinho, Ronaldo Angelim, Fernandão e Sérgio; Dude, Erandir, Wesley e Wendell; Calmon e Clodoaldo.