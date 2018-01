Técnico faz seis mudanças no Vasco O técnico Dário Lourenço resolveu fazer mudanças expressivas no Vasco. Em seu segundo dia de trabalho no clube, promoveu seis alterações. Espera assim obter um bom resultado domingo, contra o Brasiliense, na estréia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Para começar, devolveu a condição de titular ao goleiro Everton. Fabiano Oliveira foi para a reserva. A zaga do Vasco responde agora por Fabiano e Daniel. Marcos e Adriano, que atuaram quarta-feira, quando o time perdeu para o Baraúnas por 3 a 0, pela Copa do Brasil, foram dispensados. Na lateral-direita, reaparece Thiago Maciel. E no meio, Rubens e Nelsinho estão escalados.