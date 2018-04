Técnico festeja desempenho do Inter B após empate

"A equipe demonstrou uma postura muito boa nos três jogos que disputou. Hoje (domingo), com as dificuldades do campo e contra uma equipe muito bem postada, eles (jogadores) mostraram maturidade, buscaram o gol o tempo todo. Infelizmente não deu para chegar à terceira vitória e entregar (ao time principal) com 100% de aproveitamento, mas o nosso papel foi bem feito", avaliou Moreira.

O zagueiro Igor também exibiu um discurso parecido com o do comandante após o empate contra o Inter de Santa Maria. "Foram três jogos sem derrota. Ganhos duas e empatamos hoje (domingo). Acredito que cumprimos bem a nossa missão", ressaltou.

Na próxima quarta-feira, contra o Juventude, no Beira-Rio, o Internacional disputará sua primeira partida com a sua equipe principal neste Campeonato Gaúcho. Será o primeiro jogo oficial do técnico uruguaio Jorge Fossati no comando do Inter, que está na terceira posição do Grupo 2 do torneio estadual, com sete pontos.

O Internacional tentará obter uma vitória contra o Juventude também para ganhar moral antes do clássico contra o Grêmio, que será no próximo domingo, em Erechim, no Estádio Colosso da Lagoa.