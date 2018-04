Técnico francês deixa o comando da seleção da Costa do Marfim A Federação de Futebol da Costa do Marfim anunciou nesta sexta-feira a saída do técnico de sua seleção. A entidade acatou o pedido do francês Herve Renard, que havia requisitado seu desligamento da equipe nos últimos dias, conforme anunciou em comunicado oficial.