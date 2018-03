Técnico francês ganha prêmio na Ásia O francês Philippe Troussier foi eleito, nesta quarta-feira, melhor técnico da Ásia na temporada. O treinador do Japão é o primeiro estrangeiro a ganhar o prêmio, em escolha feita por especialistas da região. A seu favor, pesaram a conquista da Copa da Ásia, em outubro, no Líbano, e a classificação da seleção olímpica para as quartas-de-final em Sydney. O Japão também mereceu o destaque de "seleção do ano". Troussier ficou à frente do inglês Peter White, que dirige a Tailândia; do árabe Al Joha, do Al Nassr (Arábia Saudita); e do iraquiano Adnam Hamd, responsável pela seleção de seu país. O francês está no cargo desde setembro de 1998, quando substituiu o japonês Takeshi Okada. O japonês Ryoichi Maeda ganhou o prêmio de melhor jogador. Troussier, parisiense de 46 anos, é um cigano do esporte. Depois de encerrar a carreira com 28 anos - teve passagens apenas por equipes pequenas - dirigiu muitos times africanos e seleções como as de Marrocos, Costa do Marfim, Nigéria, Burkina Faso e África do Sul (na Copa de 98). "Estou honrado com o prêmio e é um reconhecimento a meu trabalho", agradeceu o francês, que tem contrato com a federação japonesa pelo menos até o final da Copa de 2002, do qual o país é um dos anfitriões.