Técnico francês trocará a Real Sociedad pelo Rennes Poucas horas depois de a Real Sociedad anunciar que o técnico Philippe Montanier não seguirá no comando do time espanhol após o final desta temporada do futebol europeu, o Rennes confirmou nesta terça-feira que o treinador assumirá a equipe francesa a partir do próximo dia 1.º de julho.