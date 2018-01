Técnico francês vai dirigir o Senegal O francês Guy Stephan deverá assinar, no máximo até o próximo sábado, contrato de três anos para dirigir a seleção do Senegal, que se prepara para as disputas da Copa da África de 2004 e das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O valor do contrato não foi divulgado, mas estima-se que ele não deverá ganhar menos que seu antecessor no cargo, o também francês Bruno Metsu, que recebia 20 mil euros mensais. Metsu foi bem no comando da seleção do Senegal. Levou o time às quartas-de-final da Copa do Mundo de 2002.