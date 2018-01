Técnico Giba tenta "segurar" Celsinho O técnico Giba guarda um talismã no banco de reservas da Portuguesa para os momentos mais delicados dos jogos na Série B. Celsinho tem 16 anos e já é ídolo da torcida. A aparência e a habilidade com a bola nos pés lembram o astro Ronaldinho Gaúcho. Mas a personalidade forte chega a irritar os adversários de tal forma que o garoto já é alvo de críticas. De longe, o técnico Giba tenta domá-lo. "Ele é complicado. Tem muita personalidade, muita vontade de jogar", reconhece o treinador da Lusa. "Maturidade só o tempo dará a ele. Não há uma pílula para isso. Por enquanto, vamos colocando-o aos poucos até que se firme." A entrada de Celsinho quase na metade do segundo tempo contra o Santo André, anteontem, deu mais vibração ao jogo, embora ele tenha segurado demais a bola, uma características que precisa ser corrigida também. Em pouco tempo, o atacante já havia discutido com os adversários e com o juiz Rodrigo Braghetto. "Jogador tem de ter personalidade e não vou mudar meu estilo por causa disso." Nos próximos 15 dias, Celsinho desfalcará a Lusa para se juntar à Seleção Sub-17, que em setembro disputará o Mundial, no Peru.