Técnico Hitzfeld rebate críticas de presidente do Bayern

O técnico do Bayern de Munique, Ottmar Hitzfeld, rebateu as críticas feitas pelo presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, após o empate por 2 a 2 da equipe alemã com o Bolton Wanderers, na quinta-feira, pela Copa da Uefa. Rummenigge criticou Hitzfeld por ter substituído jogadores-chave como Frank Ribery e Bastian Schweinsteiger na última meia hora da partida, quando o Bayern vencia por 2 a 1. Hitzfeld explicou nesta sexta-feira que desejava descansar os dois para a partida de sábado do Campeonato Alemão contra o Stuttgart. "Espero que eu saiba a matemática básica do futebol, e possa aplicá-la", disse Hitzfeld, que fez curso universitário de matemática. "Estou muito aborrecido", havia dito Rummenigge a jornalistas após o empate. "Seria muito fácil vencer esse jogo e avançar. Os espectadores têm o direito de ver o melhor time jogar. O futebol não é matemática. Você não pode calcular tudo." Hitzfeld disse que não deseja responder diretamente aos comentários de Rummenigge. "Acredito que encontrei a combinação certa, então poderemos ganhar o jogo em Stuttgart", afirmou ele, acrescentando que deseja promover um rodízio de alguns jogadores para prevenir contusões.