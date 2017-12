Técnico inglês cancela treino e dá folga aos jogadores O treino da Inglaterra desta segunda-feira, em Baden-Baden, foi cancelado. O técnico Sven-Göran Eriksson deu folga a seus jogadores, que trouxeram esposas e namoradas para a Alemanha. O astro da equipe, David Beckham, fez questão de que a mulher, Victoria Adams, ficasse hospedada em Baden-Baden, num hotel tão luxuoso quanto o que hospeda a seleção inglesa. O próximo jogo da Inglaterra será nesta quinta-feira, contra Trinidad e Tobago, em Nuremberg. Dependendo do resultado da partida entre Suécia e Paraguai, também na quinta, em Berlim, os ingleses poderão se classificar para a segunda fase com uma rodada de antecipação. Bastaria apenas vencer a seleção caribenha e torcer por um empate ou um triunfo dos paraguaios na outra partida. Com a vitória na estréia contra o Paraguai, a Inglaterra assumiu a liderança isolada do grupo B. A equipe de Eriksson foi favorecida pelo empate sem gols entre Suécia e Trinidad e Tobago.