Técnico inglês quer Washington O técnico do Tottenham Hotspur, Glenn Hoddle, mostrou interesse no atacante Washington e no meia Adrianinho, ambos da Ponte Preta, segundo uma reportagem publicada hoje no jornal inglês The Sun. De acordo com o jornal, o clube poderia desembolsar 7,5 milhões de libras para trazer os dois jogadores. Hotspur dispõe de 15 milhões de libras para investir em novas contratações. Washington também interessa ao São Paulo, mas as chances de contratação são pequenas, uma vez que o Bayer Leverkussen adiou para julho a vinda do atacante França, que tinha sido negociado por US$ 8,5 milhões.