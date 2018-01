Técnico interino barra Roger do time titular do Corinthians A Gaviões da Fiel exigiu e o técnico interino José Augusto resolveu acatar: o meia Roger foi barrado do time titular do Corinthians. O badalado jogador nem participou do treino coletivo da manhã deste sábado, no Parque São Jorge - ficou fazendo um trabalho à parte, sozinho. Aparentemente sem reclamar. José Augusto disse que nunca classificou Roger como "problema". Mas tirou o jogador do time por ele não ajudar na marcação e também para agradar a diretoria, que deseja o rompimento de contrato com o jogador, que tem salário de mais de R$ 200 mil. Roger foi só uma das várias mudanças que José Augusto fez no time corintiano, para a primeira partida contra o Náutico, quarta-feira, em Recife, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O técnico abriu mão do esquema tático 3-5-2 e testou no sábado um 4-4-2, com três volantes, um meia armador e dois atacantes velozes. A novidade foi a entrada de Bruno Octávio, que ficará encarregado da marcação, ao lado de Magrão e Marcelo Mattos. O jovem Willian, 19 anos, fará o papel de armador - Lulinha, a nova sensação das equipes de base, ficaria como opção imediata no banco de reservas. No ataque, Arce volta ao time após mais de um mês parado, por causa de uma contratura muscular na coxa direita. Ele fez dupla neste sábado com Jean Carlos, contratado do Vasco em janeiro. O centroavante Wilson perdeu o lugar na equipe. O treinador interino armou a defesa com Marcelo no gol, Eduardo e Everton nas laterais e Marinho e Betão como zagueiros - assim como Roger, os dois também tiveram a dispensa exigida pelos torcedores, mas foram bancados pelo técnico. Com a experiência de vários anos revelando jovens, José Augusto tem apostado suas fichas nas pratas da casa - conhece bem todos eles. No time que treinou, nada menos que seis dos 11 titulares foram revelados no próprio clube, passando pela mão de José Augusto: Marcelo, Eduardo, Betão, Everton, Bruno Octávio e Willian. Quanto ao novo técnico, o presidente Dualib foi obrigado a capitular diante da pressão da oposição corintiana. Pediu a Renato Duprat para esquecer a proposta de R$ 400 mil mensais a Abel Braga. A ordem é pagar no máximo R$ 100 mil. Tite e Renato Gaúcho são os favoritos. O ex-treinador vascaíno ganha espaço porque Dualib acredita que, se tiver mesmo de contratar Tite, o presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização, Roque Citadini, ficaria forte demais politicamente. Citadini é cabo eleitoral assumido de Tite.