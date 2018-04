Técnico interino enfrenta um novo teste no Barueri

No primeiro jogo do técnico interino, o Barueri perdeu para o Atlético Paranaense, em Curitiba. Mas a diretoria do clube já avisou que Diego Cerri ficará no comando até a 22ª rodada do campeonato, quando acontece a partida contra o Corinthians, no próximo dia 26.

Assim, Diego Cerri terá a missão de manter a boa campanha do Barueri no Brasileirão - soma 28 pontos, na nona posição. No jogo desta quarta, porém, ele terá o importante desfalque do goleiro Renê, que irá cumprir suspensão. O substituto será Márcio.

Apesar de voltar de suspensão, o zagueiro André Luiz deve ficar no banco de reservas. "O time que começará a partida será o mesmo que começou jogando em Curitiba", explicou Diego Cerri. "No ataque, vamos manter o Otacílio jogando mais aberto e o Val Baiano mais enfiado".