Técnico interino escala Neilton em primeiro treino no Santos

SANTOS - Claudinei Oliveira comandou interinamente um treino do Santos pela primeira vez na tarde desta sexta-feira, horas depois da demissão de Muricy Ramalho. E o treinador do time sub-20 santista promoveu uma alteração na equipe que vinha jogando, com a entrada do jovem Neilton no time titular na vaga de Pato Rodríguez.

Além dessa alteração, são duas mudanças com relação ao time que perdeu para o Botafogo na quarta-feira. Edu Dracena, recuperado de uma tendinite no joelho direito, e Léo, que foi poupado da viagem ao Rio, estão de volta à equipe titular. O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Emerson Palmieri ficam no banco.

Assim, Santos vai pegar o Grêmio, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro, com Rafael; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Jr., Arouca, Cícero e Montillo; Neilton e Willian José. Será o primeiro jogo de Claudinei, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no comando do time profissional do Santos.