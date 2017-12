Técnico interino muda bastante o Cruzeiro Na primeira partida após a demissão do técnico Marco Aurélio, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no Mineirão. O curioso é que Tite, treinador corintiano, é um dos cotados para assumir o clube mineiro na temporada 2005. Sem chances e sem riscos no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Cruzeiro será dirigido nas partidas restantes pelo treinador dos juniores, Ney Franco. E terá várias mudanças em relação à equipe que na última rodada foi goleada pelo São Caetano, por 4 a 1. Pelos dois treinos coletivos que comandou durante a semana, o técnico interino deverá mandar a campo uma formação bastante ofensiva, com Tapia e Fred formando a dupla de frente e Jussiê na função de armador. Ney Franco será obrigado a improvisar na lateral-esquerda. Depois da saída de Sorín, na semana passada foi a vez de Leandro ser negociado para o futebol europeu - foi vendido para o Porto. Com isso, o treinador irá escalar o meia Wendell no setor. Outra novidade é a entrada de Alemão na lateral-direita. No meio-campo, Márcio e Sandro - que se recuperou de uma lesão no joelho direito - ganharão novas chances no time titular. "Não vinha tendo muitas chances com o Marco, mas a oportunidade apareceu novamente e tenho que aproveitar. O Ney confia em mim, sabe o que está fazendo, e vou retribuir isso da melhor forma possível", prometeu Márcio. O volante Maldonado deverá retornar à equipe depois de servir à seleção do Chile na partida contra o Peru, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. No gol, Doni será mantido e enfrenta seu ex-clube. "O Corinthians é um adversário forte e temos que encará-lo como qualquer adversário forte. Temos o objetivo de honrar a camisa do Cruzeiro, entrar em campo com muita vontade e procurar dar sempre as vitórias para o clube, independente de posição na tabela."