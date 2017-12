Técnico justifica ausência de Mancini O técnico Carlos Alberto Parreira justificou nesta terça-feira a ausência do lateral-direito Mancini (Roma) na lista de jogadores convocados para a seleção brasileira que no dia 18 enfrenta a Irlanda, em Dublin, em um jogo amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa. O jogador vem sendo muito elogiado pelo desempenho no Campeonato Italiano e estava entre os mais cotados a integrar a lista. ?Não havia nenhum motivo para mudarmos neste setor. Com Cafu (Milan) e Belletti (Villarreal) estamos bem servidos. Eu conheço o Mancini muito bem. Trabalhei com ele no Atlético-Mineiro. No futebol europeu ele cresceu muito e está sendo observado?, garantiu o técnico.