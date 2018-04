Técnico lamenta suspensão de artilheiro do Galatarasay

Preocupado com o adversário, o técnico Fatih Terim não deixou de lamentar a ausência do autor de 8 gols no torneio. "Perdemos um dos principais jogadores desta edição da Liga dos Campeões", disse o treinador nesta segunda-feira. Sem poder contar com o atacante, Terim deu folga a Yilmaz. "Hoje dei permissão para Burak descansar. Ele fará um treino especial amanhã. Ele não ganhou descanso desde o início da temporada".

Apesar da importante baixa, o treinador acredita no potencial do Galatasaray de surpreender o rival espanhol nesta terça. "Tudo é possível no futebol, mas claro que, quando se enfrenta o Real Madrid, as coisas não são tão simples assim. O Galatasaray vai tentar tudo. Tenho consciência da ambição e do entusiasmo dos meus jogadores. Estamos preparados para buscar qualquer resultado."