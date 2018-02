Técnico Leão treina jogadas com bola parada no Corinthians O técnico Emerson Leão percebeu a necessidade de aprimorar as jogadas de bolas paradas no Corinthians. O treinador insistiu nas faltas laterais nos treinos, tanto para o ataque quanto para os zagueiros. Foi um trabalho longo e repetitivo. Neste sábado pela manhã, o próprio técnico fez questão de mostrar, chutando, como queria a bola levantada para a área. Há a certeza de que o São Bento, adversário deste domingo pela segunda rodada do Campeonato Paulista (às 16 horas) tentará usar a pressão do Estádio Walter Ribeiro cheio para marcar, principalmente nos primeiros minutos de partida. Por isso, os corintianos estão orientados para a provável blitz sorocabana no início do jogo. Depois de mostrar muita afobação contra a Ponte Preta, Jaílson foi orientado de perto por Leão durante os treinamentos. O técnico buscou tranqüilizá-lo para que jogue com mais confiança. Dívida paga, Arce no banco Finalmente o Corinthians pagou os US$ 100 mil (cerca de R$ 220 mil) ao Oriente Petrolero e assim poderá utilizar o atacante Arce. Ele está relacionado entre os atletas que vão participar da partida. Deve ficar no banco. ?No futebol brasileiro representarei a Bolívia?, disse Arce na sua apresentação. Silêncio continua Nilmar foi neste sábado pela manhã treinar no Parque São Jorge, depois da decisão da Fifa que obriga o Corinthians a pagar R$ 22 milhões ao Lyon. Só fez musculação. Não treinou com a bola. E se negou a dar entrevistas.