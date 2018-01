Técnico manda Danrlei para a reserva A péssima campanha no Campeonato Brasileiro fez nesta terça-feira a primeira vítima no Grêmio. Depois de aproximadamente uma década como titular absoluto, o goleiro Danrlei foi mandado para a reserva pelo técnico Adilson Batista. No treino desta terça-feira, Eduardo Martini assumiu a vaga de titular e deve jogar na partida de sábado, contra Figueirense, no Olímpico. Adilson não quis comentar a decisão. Disse apenas que precisou mudar em razão do fraco desempenho da defesa nos últimos jogos e que desde que assumiu a equipe, já promoveu várias mudanças. Esta seria apenas mais uma. Apesar de demonstrar contrariedade, Darnlei evitou falar sobre o assunto. Mesmo não concordando, disse que vai respeitar a decisão do treinador. No ano do centenário, o Grêmio vive uma das maiores crises de sua história. É o lanterna do campeonato com apenas 26 pontos ganhos até aqui (o líder, Cruzeiro, tem 67). Com apenas seis vitórias em 33 rodadas, o time está seis pontos atrás do penúltimo colocado, o Fluminense.