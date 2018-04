Técnico Mano Menezes elogia garra do time do Corinthians

O Corinthians terminou bem sua participação no primeiro turno do Brasileirão, segundo análise do técnico Mano Menezes. "A equipe teve volume e força para alcançar os dois gols e poderia ter feito mais. Fomos mais agressivos, mas um agressivo saudável", disse o treinador, após a vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, neste domingo, no Pacaembu.

Mano Menezes afirmou que o Corinthians mostrou diante do Atlético-MG a garra que faltou em jogos anteriores do campeonato - estava há cinco partidas sem ganhar. "Quando o time passa por uma transição é preciso ter uma maior entrega nas partidas. Era o que estava faltando para o time ter conseguido a vitória nas rodadas anteriores", avaliou o treinador. "Mostramos que estamos com vontade de buscar novas vitórias e subir na classificação."

O zagueiro Chicão concordou com o treinador. "Fizemos uma grande partida, com uma aplicação tática e uma determinação muito grandes. O time está de parabéns pelos três pontos", disse o jogador, admitindo que o elenco corintiano não deixou de acreditar na conquista do título do Brasileirão.