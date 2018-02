Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008

O volante Vampeta não vestirá mais a camisa do Corinthians. O técnico Mano Menezes não pretende continuar com o volante para 2008 e já pediu a contratação de um novo jogador para a posição - o clube está atrás de Fabiano, de 29 anos, atualmente no Necaxa/MEX. Veja também: Presidente do Corinthians dá ultimato a agentes de Felipe Corinthians quer o volante Fabiano e o lateral André Santos Corinthians disputará oito jogos no Estádio do Morumbi Apesar da não renovação do contrato, o presidente Andrés Sanchez revelou que vai conversar com o jogador para oferecer um cargo administrativo no clube. A intenção é manter o atleta nos bastidores, já que ele possui um bom relacionamento com os torcedores. Se a situação de Vampeta está quase resolvida, o clube ainda tem dois grandes problemas: Gustavo Nery e Roger. Os dois tem contrato até 2009 e não encontraram outros clubes para atuar. Roger ganha R$ 140 mil, enquanto Gustavo Nery fatura R$ 135 mil. Andrés Sanchez vai conversar com os atletas para tentar encontrar uma solução, já que ambos não fazem parte dos planos de Mano Menezes. Mais problemas O Werder Bremen, da Alemanha, não pagou o Corinthians pela contratação de Carlos Alberto - cerca de R$ 10,3 milhões. Andrés Sanchez afirmou que vai recorrer à Fifa no próximo dia 5. O Corinthians espera pelo pagamento para acertar dívidas e contratar reforços.