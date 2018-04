Técnico Manuel Pellegrini anuncia saída do Málaga

MÁLAGA - O técnico Manuel Pellegrini anunciou nesta quarta-feira que deixará o Málaga no final desta temporada do futebol europeu. O treinador chileno fez a revelação durante o "Escudo de Ouro", uma premiação da província da cidade que dá nome ao clube, na qual disse que o jogo do próximo domingo, contra o La Coruña, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, será "seguramente" o seu último no Estádio La Rosaleda como comandante do time.

Pellegrini, que nesta temporada levou o Málaga às quartas de final da Copa dos Campeões e por muito pouco não foi às semifinais, disse que espera "deixar o clube classificado para Europa", se referindo ao fato de que o time ainda precisa assegurar a sua presença na próxima edição da Liga Europa. O clube ocupa no momento a sexta posição do Campeonato Espanhol, com 54 pontos.

O chileno, porém, se negou a revelar o seu possível destino para a próxima temporada. "Não vou em busca de outras condições econômicas, vou em busca do que digo sempre, um projeto esportivo que me permita sentir realizado", fez mistério o comandante, que anteriormente na Espanha comandou o Villarreal entre 2004 e 2009 e o Real Madrid entre 2009 e 2010.

Sem revelar para onde irá após o fim desta temporada europeia, Pellegrini disse ao menos que firmou "um acordo com o clube muito gratificante e satisfatório para ambas as partes" e enfatizou que "cada um tem o direito e a obrigação de escolher o seu caminho".

Após sair do Real Madrid, Pellegrini chegou ao Málaga em novembro de 2010 e assinou contrato para dirigir o time por três temporadas. Após comandar o time contra o La Coruña no domingo, o treinador fará a sua despedida do cargo no próximo dia 1.º de junho, na rodada final do Campeonato Espanhol, contra o campeão antecipado Barcelona, no Camp Nou.