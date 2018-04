Técnico Marcelo Oliveira elogia estreias de Dedé e Lucca no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro ratificou sem problemas a sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao golear o Resende por 4 a 0, no Mineirão, na noite da última quarta-feira, no jogo de volta contra o time carioca. A partida acabou servindo também para o técnico Marcelo Oliveira promover a estreia de novos jogadores.

Tranquilo depois de ter vencido o confronto de ida por 2 a 1, em Volta Redonda, o Cruzeiro finalmente viu o zagueiro Dedé, ex-Vasco, disputar a sua primeira partida oficial pelo time, enquanto o atacante Lucca estreou marcando o quarto gol deste triunfo da equipe mineira, depois de ter entrado no lugar de Dagoberto no segundo tempo.

Os dois jogadores tiveram suas atuações elogiadas por Marcelo Oliveira. "Apesar da falta de entrosamento, o Dedé foi muito bem. Ele é rápido, decisivo no confronto (com os atacantes) e ganhou praticamente todas as jogadas", ressaltou o treinador.

Já Lucca, contratado junto ao Criciúma, começou bem a sua trajetória no Cruzeiro depois de ter ficado um longo tempo afastado dos gramados por causa de uma lesão séria no joelho esquerdo, sofrida no ano passado.

"É um atleta de grande potencial. A gente sabe da qualidade desse jogador e que ele ficou um bom tempo parado, devido a uma lesão importante, que poderia deixá-lo inseguro. Ele jogou solto e na primeira oportunidade que teve mostrou porque veio para o Cruzeiro", ressaltou o comandante.

Lucca, por sua vez, festejou a boa estreia com a camisa cruzeirense. "Estou muito feliz, porque todo mundo sabe a dificuldade que é essa lesão. Tem dias que a gente chega cabisbaixo para o tratamento, mas eu trabalhei muito forte para voltar bem e o resultado vai saindo pouco a pouco. Lógico que eu não estou no ritmo dos companheiros ainda, a gente sente um pouco, mas isso aí a gente pega na sequência de jogos", ressaltou.