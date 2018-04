Técnico Marquinhos Santos desiste de assumir o Vasco

Marquinhos Santos não será mais o técnico do Vasco em 2015. No final da noite de quinta-feira, o clube carioca anunciou que o treinador desistiu de assumir o comando da equipe em razão de um "grave problema de saúde na família". Assim, a apresentação de Marquinhos Santos, que estava agendada para esta sexta-feira, acabou sendo cancelada.

"O técnico Marquinhos dos Santos não será mais o novo treinador do Vasco. Um grave problema de saúde na família o impede de, neste momento, se mudar para o Rio de Janeiro. O Vasco deseja que Marquinhos Santos tenha toda a tranquilidade para enfrentar a situação e agradece a atenção e a vontade de servir ao clube. Os nossos caminhos, com certeza, um dia se encontrarão", anunciou o Vasco em nota oficial.

Na última quarta-feira, a diretoria do Vasco confirmou a contratação de Marquinhos Santos para substituir Joel Santana, que foi demitido mesmo após assegurar o retorno do time à elite do futebol brasileiro ao levar a equipe a terminar a Série B na terceira colocação.

Marquinhos Santos, de apenas 35 anos, possui vasta experiência como técnico de divisões de base, o que inclui trabalhos nas seleções Sub-15 e Sub-17 do Brasil, e tem como principais trabalhos da carreira as passagens por Bahia e Coritiba. O treinador, aliás, havia optado por deixar o clube paranaense após o último Campeonato Brasileiro para assumir o Vasco, o que não mais acontecerá.

Com a desistência de Marquinhos Santos, o Vasco volta a ficar sem técnico. Agora, o presidente Eurico Miranda vai buscar um novo treinador para dirigir o time na próxima temporada.