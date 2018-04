Técnico mexicano: 'Rafa Marquez será capitão na Copa'

SAN ANTONIO- Se o improvável acontecer e o México ganhar a Copa do Mundo no Brasil, será Rafael Márquez, ex-Barcelona, o responsável por levantar o troféu no Maracanã. Pelo menos foi o que indicou nesta segunda-feira o técnico da seleção mexicana, Miguel Herrera, que já avisou que o defensor de 34 anos será o capitão do seu time no Mundial.

"Para mim, o único jogador garantido na Copa é o Rafael Márquez. E ele vai ser o capitão", avisou Herrera, no primeiro dia de treinos da seleção mexicana em San Antonio (Estados Unidos), onde a equipe enfrenta a Coreia do Sul, quarta-feira, num amistoso envolvendo apenas atletas que atuam no futebol de seus países.

"Existem poucas chances de os jogadores mostrarem serviço para estar na convocação final, por isso cada momento é importante. Espero me cuidar bem nesses meses que faltam e me manter no nível para jogar outra Copa", comentou o capitão mexicano, que ficou quase um ano e meio afastado da seleção até voltar para as duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Jogador do Barcelona até 2010, o zagueiro passou duas temporadas e meia no New York Red Bull antes de voltar ao México para defender o Léon. Na Copa do Mundo, estará com 35 anos. Ele foi aos três últimos Mundiais, sempre sendo titular do time mexicano, que não passou das oitavas de final em nenhuma das oportunidades.